Il sindaco Leccese riceve l'ambasciatore del Senegal a Palazzo di Città

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha accolto oggi a Palazzo di Città Ngor Ndiaye, ambasciatore della Repubblica del Senegal in Italia, accompagnato dal console onorario del Senegal a Bari, Massimo Navach. L'incontro, segnato da uno scambio di doni tra i rappresentanti, si è focalizzato sul rafforzamento dei rapporti di cooperazione tra il Senegal e l’Italia, con particolare attenzione alle opportunità di interscambio con la Puglia e l’area di Bari.L’ambasciatore Ndiaye ha illustrato il crescente impegno del Senegal nell’ampliare la cooperazione con l’Italia, soprattutto nell’ambito del "Piano Mattei" promosso dal governo italiano per intensificare i legami con i paesi africani. Durante la sua visita, Ndiaye ha avuto modo di incontrare Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, con il quale ha esplorato scenari di collaborazione che potrebbero concretizzarsi in un protocollo di intesa con la Fiera di Dakar, mirato a promuovere iniziative di internazionalizzazione per le imprese di entrambi i Paesi.Un altro punto saliente dell’incontro è stato il ringraziamento espresso dall’ambasciatore Ndiaye e dal console Navach verso il sindaco Leccese e la città di Bari per il supporto fornito alla comunità senegalese. Negli scorsi mesi, Palazzo di Città ha ospitato negli spazi dell'ex Tesoreria un seggio elettorale dedicato alle elezioni presidenziali senegalesi, facilitando così la partecipazione al voto per i cittadini senegalesi residenti nella città e nei territori circostanti.“Sono molto lieto di questa visita dell'ambasciatore del Senegal, Sua Eccellenza Ngor Ndiaye – ha commentato il sindaco Vito Leccese –. Abbiamo avuto l’occasione di approfondire i legami di accoglienza della nostra città verso la comunità senegalese, ben radicata nel nostro territorio, e di riflettere insieme sugli sviluppi di una futura cooperazione. Il Senegal è oggi un Paese in forte crescita in Africa, e siamo lieti che possa nascere una collaborazione ancora più solida tra le nostre realtà".Questa visita rappresenta un passo in avanti nella costruzione di relazioni più strette tra Bari e il Senegal, alimentate da progetti comuni e dall’interesse reciproco verso lo sviluppo economico e culturale.