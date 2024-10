Imprenditori dei locali da ballo di Bari chiedono maggiore sicurezza e collaborazione con le forze dell'ordine contro la violenza criminale

Nicola Pertuso, presidente FIPE Bari Bat

BARI - Si è svolta presso la Confcommercio di Bari l'assemblea degli imprenditori dei locali da ballo, durante la quale è stata sollecitata una maggiore collaborazione tra gli operatori del settore e le forze dell'ordine per contrastare la crescente violenza dei gruppi criminali. L'incontro ha visto la partecipazione di Nicola Pertuso, presidente provinciale della FIPE per Bari e BAT, che ha evidenziato le problematiche legate all'incursione di bande giovanili violente nei locali, in particolare quelle provenienti da Bari e legate alla malavita locale.Tra le richieste avanzate dagli imprenditori, l'installazione di più telecamere di sorveglianza, l'uso di metal detector e una rete di informazione che permetta una comunicazione più efficace con le forze dell'ordine e la magistratura. Il recente omicidio di Antonella Lopez, avvenuto lo scorso 22 settembre presso il beach club Bahia di Molfetta, ha acceso i riflettori sulla necessità di interventi più incisivi per prevenire tali episodi.Vito D’Ingeo, Presidente di Confcommercio Bari e BAT, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra imprenditori e istituzioni per garantire la sicurezza nei locali e proteggere sia i clienti che i lavoratori. È stato inoltre annunciato il rinnovo del Protocollo d'Intesa con Prefettura e forze dell'ordine, che prevede un rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo.L'assemblea ha anche citato iniziative virtuose nella provincia di Lecce, dove un lavoro sinergico tra forze dell'ordine e locali ha contribuito al successo di eventi estivi, e ha concluso ribadendo l'impegno degli imprenditori a segnalare eventuali fenomeni criminali, creando così una rete di informazione capillare a supporto delle autorità.