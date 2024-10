Concerto al buio illuminato da Annalisa Minetti e Melos Orchestra, per sensibilizzare sulla disabilità visiva

LUCERA (FG) - Un concerto non è solo musica, può essere un ponte verso l’inclusione. L’associazione Strumenti e Figure, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Lucera, in collaborazione con Murialdomani e con il sostegno di GSD Group e di Banca Popolare Pugliese, ha organizzato un’iniziativa che va oltre lo spettacolo, un’occasione per riflettere sulla disabilità visiva e sulla forza della musica.

Il prossimo 18 ottobre, alle 21, al Teatro dell’Opera di Lucera si creerà un’atmosfera unica grazie al “Concerto al buio...con note illuminate”. Protagonisti saranno Annalisa Minetti e la Melos Orchestra, diretta dal maestro Francesco Finizio, che guideranno il pubblico in un viaggio sensoriale indimenticabile. Nell’oscurità più completa, la musica si farà sentire con un’intensità ancora maggiore, invitando gli spettatori a percepire le vibrazioni, i ritmi e le emozioni attraverso tutti i sensi.

“Si avrà l’opportunità di conoscere e avvicinarsi alla disabilità visiva attraverso l’espressione creativa trasmessa dalla musica – spiega Francesco Finizio -. Ci sarà un momento del concerto in cui gli artisti si esibiranno nella più completa oscurità, trasmettendo così sensazioni, emozioni e suggestioni indelebili al pubblico”.

In scaletta ci sono i grandi successi di Annalisa Minetti, da “Senza te o con te”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1998, a “Invincibili”, passando per alcuni dei brani del repertorio internazionale che ha interpretato a “Tale quale show”, come “All by Myself” e “Try”, fino a pezzi iconici dei Pooh. E poi un medley di canzoni di Baglioni e un emozionante momento acustico, dove sarà accompagnata al pianoforte.

“Inclusione vuol dire coinvolgere, permettere alle persone con caratteristiche diverse di stare in ambienti accessibili a tutti e di essere valorizzate per quello che sono”, afferma Annalisa Minetti, cantautrice, scrittrice e atleta paralimpica.

L’evento, oltre ad essere un’esperienza emozionante, ha anche un importante scopo benefico. L’intero incasso del concerto sarà devoluto al Comune di Lucera per la realizzazione di opere a sostegno delle persone con disabilità visiva. I biglietti, con posti numerati, sono disponibili al costo di 15 euro. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 06.92919780 o 334.7584433.