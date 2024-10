Incendio a Brindisi: Aeroporto riaperto in meno di tre ore, nessun disagio per i passeggeri

BARI - “L'episodio accaduto oggi a Brindisi ha confermato ancora una volta l'ottima preparazione del personale di Aeroporti di Puglia,” ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente della società, in seguito alla chiusura temporanea dell’aeroporto del Salento. La chiusura si è resa necessaria a causa di un principio d’incendio che ha interessato il motore di un aeromobile diretto a Torino.

Grazie alla rapida risposta del personale aeroportuale e al coordinamento con Vigili del Fuoco, Enac, Enav e forze dell'ordine, lo scalo è stato riaperto in meno di tre ore e le operazioni di volo sono riprese regolarmente. Vasile ha sottolineato che tutte le operazioni di sicurezza e assistenza ai passeggeri si sono svolte in ordine, senza conseguenze per i viaggiatori.

Vasile ha anche rimarcato l'importanza di avere una rete aeroportuale efficiente in Puglia, che ha permesso di affrontare l'emergenza senza significativi disagi per i passeggeri, garantendo sempre i più alti standard di sicurezza.