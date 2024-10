Noci, inaugurato il Murales 'Radici Erranti'

NOCI - Giovedì 3 ottobre si è svolta l'inaugurazione del murales "Radici Erranti", un'opera artistica e collettiva che ha preso forma sulla facciata esterna dell'edificio comunale affacciato su Via Tommaso Siciliani, di fronte alla villa comunale. Promossa con entusiasmo da "Gramigna - L’Orto delle Donne" e "Tracanelupa Aps", l'opera è stata realizzata dall'artista Maria Bressan (Rosmunda) con la collaborazione degli studenti del Liceo "Leonardo da Vinci" - IIS L. Da Vinci - A. Agherbino. Questo progetto, di grande valore simbolico e sociale, ha coinvolto l'intera comunità ed è stato fortemente sostenuto dall'Amministrazione comunale, con il coordinamento dell'assessorato al Welfare del Comune di Noci.Attraverso il murales, che si estende su una superficie di 40 metri quadrati, si vuole promuovere un messaggio di eco-femminismo, unendo le tematiche dell’ambiente, dell’antispecismo e della parità di genere. L’opera non solo rappresenta un importante intervento artistico, ma ha anche il potere di sensibilizzare e stimolare la riflessione su questi temi fondamentali.La serata è stata arricchita dall’esibizione musicale del gruppo "Le Tevas", che ha entusiasmato il pubblico con brani originali scritti e musicati da donne, accompagnati da letture poetiche che hanno intensificato l’atmosfera. L’energia e la passione delle artiste hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale, in linea con il messaggio di forza e cambiamento veicolato dal murales.L’iniziativa rientra nel progetto "Gramigna - L’Orto delle Donne", promosso dall'associazione "Tracanelupa Aps", con il supporto di diverse realtà locali. L’opera "Radici Erranti" rimarrà come testimonianza di un impegno collettivo che unisce arte, gioventù e attivismo sociale, destinato a lasciare un segno duraturo nella comunità.