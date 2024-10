Incidente stradale mortale: indagato l'uomo alla guida dell'auto dei tifosi del Foggia

POTENZA - La Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale colposo e ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo che era alla guida dell'auto coinvolta nel tragico incidente sulla statale Potenza-Melfi. Nell'incidente, avvenuto domenica sera a pochi chilometri dal capoluogo lucano, hanno perso la vita tre giovani tifosi del Foggia, di 13, 17 e 21 anni, a causa delle gravi ferite riportate.I ragazzi avevano appena assistito alla partita del girone C della Serie C tra Potenza e Foggia, terminata 1-1 allo stadio Viviani. Oltre alle vittime, altri due giovani tifosi foggiani di 18 e 15 anni, anch'essi a bordo della stessa auto, sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente ricoverati in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza. Le loro condizioni restano critiche.Intanto, la Curva Ovest del Potenza ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio sui social, chiedendo "rispetto e silenzio" per il drammatico evento. "Ci uniamo al dolore delle famiglie e della Foggia Ultras per la perdita prematura di Samuele, Gaetano e Michele, e restiamo vicini ai familiari e alle altre persone coinvolte nel triste incidente di ieri sera", si legge nel post.La tragedia ha scosso profondamente le due comunità calcistiche, che ora si stringono nel lutto per questa terribile perdita.