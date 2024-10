Bari, mattinata di disagi per gli automobilisti: due incidenti nelle prime ore del 15 ottobre

BARI - Martedì 15 ottobre si è rivelata una mattinata difficile per gli automobilisti baresi, a causa di due incidenti che hanno causato rallentamenti e disagi alla circolazione. Il primo sinistro è avvenuto a Carbonara, in via Ospedale di Venere, mentre il secondo si è verificato sulla ss16, all’altezza di Torre a Mare, in direzione nord.

Entrambi gli incidenti sono avvenuti nelle prime ore della giornata e sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gestire il traffico e avviare i rilievi del caso. Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulle dinamiche dei sinistri né se ci siano stati feriti.

Gli incidenti hanno provocato code e rallentamenti, in particolare sulla ss16, una delle principali arterie della città, con ripercussioni sulla viabilità per i pendolari. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e di scegliere percorsi alternativi, se possibile, per evitare ulteriori disagi.