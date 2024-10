Incidente stradale a Taranto: un morto e un ferito grave

TARANTO - Grave incidente stradale nella serata di ieri a Taranto, nei pressi della chiesa Corpus Domini nel rione Paolo VI, dove uno scooter si è scontrato frontalmente con un'auto. Il bilancio è tragico: un uomo di 48 anni è morto sul colpo, mentre la persona che viaggiava con lui è stata trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

Il conducente dell'auto coinvolta ha riportato solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la polizia stradale per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.