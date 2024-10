Giornate FAI d'Autunno 2024: Un viaggio nel cuore del patrimonio italiano

BARI - Ottobre, con le sue giornate fresche e i colori caldi, si prepara a regalare emozioni e nuove scoperte grazie alle Giornate FAI d'Autunno 2024. L'attesa tredicesima edizione dell'evento più amato dagli italiani appassionati di arte, storia e natura tornerà sabato 12 e domenica 13 ottobre, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare luoghi spesso sconosciuti e solitamente inaccessibili. Organizzate dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS e Delegazione Fai Taranto, le Giornate FAI rappresentano un'occasione unica per conoscere il patrimonio culturale italiano attraverso 700 aperture distribuite in 360 città, da Nord a Sud della penisola.Un'iniziativa che non si limita solo alla scoperta di luoghi straordinari, ma diventa anche un atto d’amore per il nostro Paese. Ogni visita è infatti un contributo concreto alla cura e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, una missione che il FAI porta avanti con impegno e passione. Un piccolo gesto, una donazione, per fare la differenza nella tutela delle nostre meraviglie.Il ricco programma delle Giornate FAI d’Autunno 2024 si distingue per la sua varietà e per l’approccio innovativo che invita il pubblico a esplorare luoghi meno noti ma altrettanto preziosi: palazzi storici, ville, chiese, collezioni d’arte, laboratori artigianali, esempi di archeologia industriale e persino siti produttivi.Tra gli itinerari proposti spiccano quelli che attraversano borghi e aree naturalistiche, come parchi urbani, orti botanici e percorsi sostenibili dedicati alla conoscenza della natura e del paesaggio. Un viaggio che si trasforma in un’occasione per riflettere sul valore della sostenibilità, un tema sempre più caro al FAI e ai suoi partner.Un aspetto particolarmente affascinante è la partecipazione attiva dei Gruppi FAI Giovani. Questi giovani volontari, assieme ai più esperti membri della rete territoriale del FAI e agli entusiasti apprendisti ciceroni (studenti appositamente formati in collaborazione con i loro docenti, che hanno l’occasione di accompagnare il pubblico in visita nei luoghi aperti nel loro territorio, sentendosi direttamente coinvolti nella vita sociale e culturale della loro comunità), renderanno unica l’esperienza di chi deciderà di immergersi in questa straordinaria due giorni di festa. La loro passione, la loro creatività e il loro entusiasmo nel raccontare le bellezze d’Italia trasformeranno ogni visita in un'avventura ricca di storia e di aneddoti. La bellezza delle Giornate FAI sta proprio nella possibilità di riscoprire l’Italia attraverso nuove prospettive, immergendosi in storie e realtà che raccontano il passato, ma che gettano luce anche sul presente e sul futuro.In ogni città, in ogni angolo d’Italia, c’è qualcosa da vedere, toccare, ascoltare, vivere. Ed è proprio questa l’essenza delle Giornate FAI: non un evento “museale”, ma un’esperienza viva e pulsante, dove la cultura si intreccia con la partecipazione attiva del pubblico, creando un dialogo aperto e continuo tra passato e presente.Partecipare alle Giornate FAI significa non solo godere delle bellezze offerte dal programma, ma anche dare un contributo concreto alla loro conservazione. Ogni visita è accompagnata da una donazione volontaria, un piccolo gesto che può fare una grande differenza. Il FAI utilizza infatti i fondi raccolti durante queste giornate per sostenere la sua missione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Anche chi decide di iscriversi al FAI durante l’evento potrà beneficiare di alcuni vantaggi, come l’accesso prioritario a tutti i luoghi aperti.Le Giornate FAI d’Autunno 2024 si svolgono in collaborazione con la Commissione europea, da alcuni anni partner delle Giornate FAI attraverso l’Ufficio di Rappresentanza a Milano, con la quale verrà proposto un itinerario a tema europeo. L’evento si avvale del Patrocinio del Ministero della cultura, del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, di Regione Puglia, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane e il fondamentale sostegno di importanti aziende illuminate come Dolce&Gabbana, Ferrarelle, ITA Airways, Groupama Assicurazioni, Despar e Ferrero, tutte accomunate dall’impegno nella valorizzazione delle eccellenze italiane e del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Si ringraziano, in particolare, il Prefetto di Taranto, Paola Dessì, e il Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci.Elenco completo dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it