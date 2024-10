Incidente stradale a Torre Quetta: muore 19enne, gravi altri quattro ragazzi

BARI – La scorsa notte, intorno all'una, un tragico incidente stradale ha sconvolto il lungomare di Bari, nei pressi di Torre Quetta. Cinque giovani, tutti poco più che maggiorenni, sono rimasti coinvolti in un drammatico schianto. Il 19enne Francesco Damiani, originario del quartiere San Paolo e di professione barbiere, ha perso la vita. Le condizioni degli altri quattro ragazzi sono gravi.Secondo le prime ricostruzioni, i cinque amici viaggiavano insieme nella stessa auto, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. L'auto, dopo essersi ribaltata più volte, è finita fuori strada, precipitando sulla scogliera. Due dei ragazzi sono stati eiettati dal veicolo, mentre gli altri tre sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco.L'incidente è avvenuto in prossimità del ponte del canalone, mentre i ragazzi stavano probabilmente dirigendosi verso il centro città per un giro notturno. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale e i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali Di Venere, San Paolo e Policlinico con cinque ambulanze.Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell'incidente, ma la città di Bari è già sotto shock per questa ennesima tragedia stradale che ha coinvolto giovanissimi.