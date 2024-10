Serie C: il Taranto sconfitto 2-1 dal Crotone allo 'Scida'

FRANCESCO LOIACONO - Il Taranto incassa una sconfitta per 2-1 contro il Crotone allo stadio "Ezio Scida" nella decima giornata del girone C di Serie C, nonostante un buon inizio di partita e il vantaggio iniziale.

Nel primo tempo, al 2', Zigoni ha una grande opportunità di testa, ma non riesce a schiacciare in porta. Il Crotone risponde al 10' con Giron che sfiora il gol, e al 14' è Spina a mancare la rete per i padroni di casa. Il Taranto fatica a trovare spazi e al 29' Di Pasquale non concretizza una buona occasione. Al 43', Silva colpisce la traversa con un sinistro potente.

Nel secondo tempo, al 3', il Taranto trova il vantaggio grazie a Shiba, che segna con un tocco al volo su punizione battuta da Contessa. Il Crotone, però, non tarda a reagire, e al 14' Silva realizza il pareggio con un sinistro preciso su assist di Guerini. Al 35' arriva il gol decisivo per il Crotone: Tumminello, con una girata di destro su cross di Schirò, porta in vantaggio i calabresi. Nel finale, il Taranto va vicino al pareggio al 91', ma Chiarella colpisce il palo con un sinistro che lascia l'amaro in bocca alla squadra pugliese.

Con questa sconfitta, il Taranto rimane all'ultimo posto in classifica con 6 punti, alla pari con la Juventus Next Gen, mentre il Crotone sale al dodicesimo posto con 11 punti.