Incidente stradale a Trani: minorenne investita da un’auto, l’automobilista fuggito

TRANI - Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Trani, all'incrocio tra via Malcangi e corso Imbriani, coinvolgendo una ragazza minorenne. Fortunatamente, l'incidente ha avuto conseguenze che, sebbene dolorose, non risultano gravi.Secondo quanto riportato da testimoni, la giovane è stata colpita da un’auto in movimento. L’automobilista, subito dopo l’impatto, è sceso dal veicolo, ma ha affermato di essere un medico con un’urgenza e, senza fornire i propri dati, è risalito in auto per allontanarsi rapidamente dal luogo dell'incidente.La ragazza, che ha manifestato dolore a una gamba, è stata immediatamente soccorsa da alcuni passanti e successivamente da un’ambulanza del 118, che è intervenuta poco dopo per prestare le necessarie cure.Le forze dell’ordine sono ora impegnate nelle indagini per risalire all'identità dell'uomo alla guida del veicolo, al fine di far luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Si invita chiunque possa avere informazioni utili a contattare le autorità competenti.