Gallipoli, martedì 29 ottobre la lectio 'Presto saprò chi sono' di Nicola Lagioia per il Salento Book Festival

GALLIPOLI (LE) - Il Salento Book Festival con la lectio di Nicola Lagioia nella città bella martedì 29 ottobre. Si tratta di un appuntamento inizialmente in programma a settembre, rimandato a causa del maltempo. Così "La festa dei libri, la movida dei lettori" torna a Gallipoli: sarà il Teatro Garibaldi ad accogliere, alle ore 20.30 l'autore pugliese nella lectio "Presto saprò chi sono. Una lezione sull'arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ai giorni nostri".





In poco meno di un’ora, Nicola Lagioia, scrittore, vincitore del Premio Strega nel 2015 con La ferocia (Einaudi), direttore del Salone internazionale del libro di Torino dal 2017 al 2023, ci racconta il lungo viaggio della letteratura, e la sua importanza per la nostra educazione sentimentale, nonché per la nostra evoluzione. Nato in forma orale, passato nei secoli attraverso molte trasformazioni prima di fissarsi nella forma-libro, il racconto letterario è oggi uno degli strumenti conoscitivi più potenti ed emozionanti a disposizione del genere umano. La lettura di opere letterarie è dunque preziosa anche nel XXI secolo, ma per ragioni un po’ diverse da quelle che saremmo portati a immaginare. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.





Il Salento Book Festival è la più grande rassegna itinerante pugliese legata ai libri. La manifestazione letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello, anche quest’anno porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli, antichi palazzi e quest’anno anche uno storico teatro e un museo. Info su www.salentobookfestival.it , sulle pagine social del Salento Book Festival e al numero 3485465650.





