Infrastrutture, Lacarra (PD): 'Alta Velocità Bari-Napoli a rischio, e Salvini tace'. Presentata interrogazione parlamentare

ROMA – "Mentre il Ministro Salvini si occupa di tutto tranne che di trasporti e infrastrutture, l'Alta Velocità Bari-Napoli rischia seriamente di subire ulteriori ritardi o addirittura di essere compromessa". Queste le dure parole del deputato barese Marco Lacarra, del Partito Democratico, che ha lanciato un allarme su uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti per il Sud Italia.Lacarra ha manifestato preoccupazione per le notizie riportate dai media che indicano uno scenario critico per il completamento dell'opera. "Nella migliore delle ipotesi – spiega Lacarra – i lavori potrebbero slittare di altri 16 mesi, con una consegna prevista non prima del 2029. Nella peggiore, invece, l'intera opera potrebbe essere cancellata".Per questo motivo, il parlamentare ha presentato un'interrogazione formale in Parlamento, chiedendo chiarezza e risposte immediate al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. "Capisco che Salvini abbia difficoltà a occuparsi delle questioni del suo Ministero, ma su questo punto pretendiamo una risposta seria e tempestiva. Il Consorzio Telese ha chiesto una proroga per la conclusione dei lavori? Può garantire il rispetto di tempi ragionevoli per il completamento dell'AV?", ha chiesto Lacarra.Il progetto dell'Alta Velocità tra Bari e Napoli è considerato cruciale per il miglioramento delle connessioni ferroviarie tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia, un'opera che Lacarra ha definito essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione. "Ancora una volta – conclude Lacarra – la realizzazione di quest'opera si allontana. È forse troppo chiedere un Ministro capace di rassicurare sullo stato di avanzamento di uno dei progetti infrastrutturali più importanti per il Sud?".