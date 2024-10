“La Follia di Aiace” di Alberto Kofi vince il Premio Senato d’Accademia 2024

La silloge poetica

“La Follia di Aiace”

, pubblicata da Europa Edizioni nel 2021 e scritta da Alberto Kofi, nome d’arte di Alberto La Prova, ha ottenuto il prestigioso

Premio Senato d’Accademia 2024

nella sezione opere estere. Il concorso, giunto alla sua ottava edizione, si svolge sotto il patrocinio del Senato della Repubblica e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

BARI -

Nel verbale dei premiati, l’opera è stata lodata per la sua capacità di fondere elementi antichi e moderni, creando un intreccio di sogni e incubi che affrontano temi profondi come l’emarginazione, l’incontro con l’altro, la solitudine e i mondi lontani. Quest’opera segna l’esordio poetico di Alberto Kofi, autore di origini pugliesi e campane che attualmente vive e lavora in Inghilterra, impegnato nel settore del disagio estremo e nei servizi emergenziali sanitari.





La cerimonia di premiazione si terrà il 19 ottobre 2024 presso il suggestivo Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, alla presenza di numerose personalità del mondo culturale. In occasione del riconoscimento, “La Follia di Aiace” è stata ripubblicata ed è ora nuovamente disponibile nelle librerie e sui principali circuiti online come Amazon e Feltrinelli.





Questo premio conferma il talento di Alberto Kofi nel portare all’attenzione temi universali, rendendo la sua opera un punto di riferimento nel panorama poetico contemporaneo.