La rassegna Sorrisi e canzoni si apre con 'Una canzone intorno al mondo'

BARI - Venerdì 18 ottobre al teatro Forma di Bari prenderà il via la nona stagione della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, con lo spettacolo musicale “Una canzone intorno al mondo” che vedrà esibirsi Mario Rosini, Mimmo Campanale e Paolo Romano. Il concerto è un progetto musicale che alterna i vari periodi della musica con incursioni verso il repertorio più vasto di respiro internazionale e senza tempo. Un mix di sensazioni che vanno dallo swing al funk, dalla musica latina al cantautorato italiano, toccando anche le melodie del continente americano.Noto pianista e cantante, originario di Gioia del Colle, Rosini si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2004 con il brano “Sei la mia vita”. Da giovane ha vinto il Cantapuglia 1976 e il Cantagiro del 1980. Durante il suo percorso artistico ha collaborato con artisti come Rossana Casale, Mick Goodrick, Sarah Jane Morris e Pino Daniele, mentre tra gli anni Ottanta e Novanta ha partecipato ai tour di Anna Oxa, Mia Martini, Irene Grandi e Tosca. Di recente ha partecipato a The Voice Senior su Rai 1, arrivando tra i primi quattro finalisti. Attualmente è direttore e fondatore del Duni Jazz Choir, formazione corale che negli anni ha spopolato sul web e non solo. Batterista dalle svariate esperienze jazz e pop, Mimmo Campanale ha lavorato con colleghi del calibro di Roberto Ottaviano, Guido Di Leone, Vito Di Modugno e Simona Bencini dei Dirotta su Cuba. Paolo Romano, bassista, contrabbassista e percussionista barese, ha collaborato con tanti musicisti, gruppi e compositori, tra cui Mogol, Sud Sound System, Paola Arnesano, Nada, Mike Stern, Richard Galliano, Savio Vurchio e artisti come Toti e Tata e Checco Zalone.Rosini in questa occasione insieme a Mimmo Campanale alla batteria e Paolo Romano al basso elettrico accompagnerà l’ascoltatore in un appassionante viaggio musicale tra jazz, swing, funk e pop attingendo dal repertorio di autori senza tempo quali Stevie Wonder, George Benson, Donald Fagen, Al Jarreau, Micheal Bublè, Pino Daniele e tanti altri.L’ingresso è a pagamento e i biglietti sono disponibili anche sul circuito Vivaticket.Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari: 3392438891: 21:00