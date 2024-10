Le Giornate FAI d’Autunno a Locorotondo: scopri il patrimonio di San Marco

LOCOROTONDO – Quest’autunno, il comune di Locorotondo apre le porte al patrimonio storico e architettonico delle due chiese di San Marco in occasione delle Giornate FAI d’Autunno. Questo evento, che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica, invita tutti a scoprire la bellezza e la storia racchiusa nelle strutture religiose, sia nella chiesa antica che in quella nuova, realizzata nel 1973 con un caratteristico tetto a forma di trullo.

L’iniziativa non si limita a valorizzare solo il patrimonio materiale delle due chiese, ma mira anche a recuperare il patrimonio immateriale rappresentato dall’azione del parroco don Pietro Trisciuzzi, figura centrale nella storia della parrocchia. Originario di Fasano e attivo negli anni ‘50 e ‘60, don Pietro ha portato innovazione e vitalità alla comunità, introducendo la televisione a gettoni e il cinema, fondando l’Azione Cattolica e superando le distinzioni di genere nell’impegno associativo. La chiesa nuova, costruita con le sue stesse mani, è un simbolo della sua dedizione e del suo contributo alla comunità, che lo ricorda con affetto e gratitudine.

La storia della contrada di San Marco risale al medioevo, con un’antica chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena menzionata in una bolla di papa Alessandro III nel 1179. L’attuale titolo di San Marco è stato adottato poco prima del 1687, quando l’edificio sacro è stato riedificato. La chiesa a trullo, inaugurata nel 1973, ha sostituito la struttura precedente e rappresenta una fusione di tradizione e innovazione.

Durante le Giornate FAI, sarà possibile non solo visitare le chiese, ma anche assistere a una breve rappresentazione teatrale che racconterà la rivoluzione culturale e religiosa avvenuta negli anni ’60 attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quel periodo.

Orari di apertura:

Sabato : 14:00 - 18:00

: 14:00 - 18:00 Domenica: 10:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo per godere appieno dell’esperienza. L’evento è reso possibile grazie al supporto della Parrocchia San Marco Evangelista, del Comune di Locorotondo, dell’Associazione di Pubblica Assistenza Uomo 2000, della Pro Loco Locorotondo e di tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione.

Un'opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura di Locorotondo e per rendere omaggio a don Pietro Trisciuzzi, la cui eredità vive ancora nei cuori dei rozzanesi. Vi aspettiamo a San Marco per un viaggio nel tempo tra arte, fede e comunità!