Le Rotte del Pane: Ambasciatori del Pane nel mondo a bordo della Nave Vespucci

BARI — Questa mattina, presso l’Arena del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, è stato presentato il progetto "Le Rotte del Pane", ideato dalla KOOR srl Società Benefit in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Il progetto si inserisce nel tour mondiale 2023-2025 della Nave Vespucci, con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza italiana attraverso il pane e la panificazione, in un viaggio all'insegna della condivisione culturale e della sostenibilità.

"Le Rotte del Pane" si propone di valorizzare il ricco patrimonio culturale italiano, mettendo in luce tradizioni secolari e l'identità territoriale unica del Paese. Il pane, simbolo antico e potente della nostra cultura gastronomica, diventa il protagonista di questo progetto, rappresentando il saper fare italiano in tutto il mondo.

Durante le diverse tappe del viaggio della Nave Vespucci nei principali porti internazionali, saranno ospitati a bordo artigiani del pane provenienti da varie regioni italiane. Questi maestri panificatori, custodi di tradizioni locali, collaboreranno con il personale della cucina di bordo per produrre pane fresco di altissima qualità, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle tecniche tradizionali di lavorazione e cottura.

In sinergia con le istituzioni italiane presenti nelle città visitate, saranno organizzati eventi di scambio culturale, mirati a promuovere la cultura del pane italiano e l'ecosostenibilità. Il progetto intende diffondere un messaggio internazionale di evoluzione culturale e ambientale, fondato sulla condivisione delle conoscenze e sulla valorizzazione dell'eccellenza italiana attraverso il pane.

"Le Rotte del Pane" gode del patrocinio e della collaborazione di numerosi enti, tra cui l'Istituto Idrografico della Marina Militare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Arpa, RemTech Expo, Università, e l'Istituto Nazionale Assaggiatori Pane, contribuendo così alla promozione del messaggio nel mondo.

I Comuni della Terra delle Gravine – Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello – partecipano al progetto con il supporto della Regione Puglia, attraverso l'Assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica. L'assessore regionale Gianfranco Lopane ha dichiarato: "La Puglia continua a valorizzare le sue eccellenze, anche nel settore enogastronomico. Siamo entusiasti di supportare questa iniziativa, poiché la panificazione è una tradizione radicata e significativa della nostra regione, in particolare nei comuni di Laterza, Castellaneta, Ginosa e Palagianello."

L’obiettivo della partecipazione dei Comuni della Terra delle Gravine è quello di promuovere le tradizioni e la cultura di questi territori, rinomati per la loro biodiversità e per un patrimonio culinario che si basa sulla lavorazione della terra, con particolare attenzione all'agricoltura cerealicola. Questi territori, celebri per la qualità dei loro prodotti agricoli, si integrano perfettamente con gli obiettivi del progetto.

Un momento centrale di questa partecipazione è previsto durante il tour della Nave Vespucci nella Penisola Araba, dove si realizzerà un evento speciale a bordo o presso l’Ambasciata italiana. L’evento offrirà l’opportunità di degustare specialità tipiche della Terra delle Gravine, tra cui il famoso Pane Casareccio di Laterza, il Dormento di Ginosa, il Far’nèdd di Castellaneta, e il Calzone alle sponsale di Palagianello, arricchendo ulteriormente l'offerta con altre varietà locali.

Con questo progetto, i Comuni partecipanti avranno una piattaforma internazionale per raccontare e promuovere la loro storia, cultura e gastronomia, celebrando l'antica arte della panificazione italiana e rafforzando i legami culturali tra l'Italia e le città della Penisola Araba.

"Le Rotte del Pane" si inserisce perfettamente nel contesto del 2024, proclamato "Anno delle radici italiane" dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e si allinea con le strategie di sviluppo turistico 2024 della Regione Puglia. Partecipare a questo progetto significa contribuire alla promozione internazionale del territorio pugliese e delle sue eccellenze, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e potenziando la narrazione di un turismo enogastronomico e culturale di qualità.

KOOR srl Società Benefit ha come missione lo sviluppo di economie sostenibili e circolari, valorizzando le conoscenze creative delle comunità locali e favorendo la formazione delle nuove generazioni nel campo della creatività e della cultura dei mestieri.

Comuni della Terra delle Gravine:

Castellaneta : Famoso per “La Far’nèdd”, una focaccia impastata con legumi, protagonista di una sagra annuale considerata la più grande d'Italia.

: Famoso per “La Far’nèdd”, una focaccia impastata con legumi, protagonista di una sagra annuale considerata la più grande d'Italia. Ginosa : Con il suo dolce “Dormento”, un pane pasquale dalla lunga lievitazione che celebra le tradizioni locali.

: Con il suo dolce “Dormento”, un pane pasquale dalla lunga lievitazione che celebra le tradizioni locali. Laterza : Riconosciuta come Città del Pane, conserva la tradizione antica della produzione di Pane di Laterza, noto per la sua qualità.

: Riconosciuta come Città del Pane, conserva la tradizione antica della produzione di Pane di Laterza, noto per la sua qualità. Palagianello: Celebre per il Calzone alle sponsale, una focaccia ripiena di ingredienti locali, simbolo della cultura contadina.

Il progetto "Le Rotte del Pane" rappresenta quindi un'importante opportunità per valorizzare e condividere il patrimonio gastronomico italiano nel mondo, promuovendo tradizioni e culture locali attraverso il pane.