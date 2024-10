Lecce, 33enne ferito a colpi di pistola a Casalabate: indagini in corso

LECCE - Un uomo di 33 anni è stato ferito ieri da un colpo di pistola mentre si trovava nei pressi della sua abitazione a Casalabate, marina di Trepuzzi-Squinzano, in provincia di Lecce. L’uomo, che risulta avere piccoli precedenti penali, è stato colpito a una gamba da due persone a bordo di un motorino, che subito dopo l'aggressione si sono date alla fuga.Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque ricoverato per accertamenti e cure.Le forze dell'ordine, tra cui i carabinieri, sono ora impegnate nelle indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e identificare i responsabili. Si stanno analizzando eventuali telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per fare luce sull'episodio.