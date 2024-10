Lecce: ascensori guasti all’Ospedale Vito Fazzi, donna costretta a partorire al piano terra

LECCE – Scene incredibili si sono verificate ieri mattina presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove una donna ha dovuto partorire al piano terra, davanti a un ascensore guasto. L’episodio ha avuto luogo in un momento di grande urgenza: la mamma, in travaglio, si è accasciata a terra mentre cercava di raggiungere il reparto di Ostetricia.Il personale medico è intervenuto prontamente, giungendo sul posto quando il suo secondogenito era già venuto alla luce. Nonostante la nascita "improvvisata", sia la madre che il neonato stanno bene. Dopo essere stata soccorsa, la donna è stata accompagnata nel reparto di Ostetricia per le cure e le verifiche necessarie.Questo evento ha messo in luce un problema più ampio e persistente all'interno della struttura sanitaria: diversi ascensori sono attualmente fuori servizio, causando enormi disagi sia per il personale che per gli utenti. Sono ben 17 gli ascensori che risultano in attesa di riparazione, creando ritardi e complicazioni nel normale funzionamento dell’ospedale.