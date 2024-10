Lecce, torna Fiera Salento Sposi dal 4 al 6 ottobre 2024 al Grand Hotel Tiziano

La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 2 ottobre alle ore 11 presso l'Open Space del Comune di Lecce





LECCE - Mercoledì 2 ottobre alle ore 11, presso l’Open Space del Comune di Lecce si svolgerà l’incontro con gli operatori dell’informazione, ai quali gli organizzatori illustreranno le principali novità e gli ospiti dell’edizione targata 2024.





All’incontro con i giornalisti di carta stampata, tv e delle testate online interverranno:

- Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli - Platinum Eventi

- Andrea Pizzaleo - project event Wedding Cake Competition

- Marco Albanese - delegato Associazione Italiana Sommelier Lecce.





I saluti istituzionali saranno a cura del sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e dell’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci.





Fiera Salento Sposi Lecce annuncia l'attesa edizione 2024, che come da annuale tradizione si svolgerà presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi struttura ricettiva e convegnistica situata nella città barocca. Si tratta a tutti gli effetti di un evento che numeri e risultati alla mano, è definito dai principali stakeholders di settore, di grande successo. Fiera Salento Sposi è curata dall'Agenzia Platinum Eventi & Comunicazione di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. L’esposizione è di fatto un incontro sinergico tra partners commerciali ed aziende del settore "Wedding" che promette di essere un'esperienza indimenticabile per tutte le coppie che stanno pianificando il loro matrimonio da sogno.





Il Format 2024





"Fiera Salento Sposi 24, offrirà ai suoi visitatori un percorso di vita davvero emozionante – spiegano proprio Gianni Conversano e Giada Pezzaioli -. Il percorso espositivo, disegnato per i visitatori tra gli stand delle aziende leader nel settore 'matrimoni', è infatti capace di fornire una soluzione organizzativa completa e comprende tutta una serie di servizi necessari agli sposi così come ai loro invitati. In vetrina ci saranno infatti, gli abiti da sposa/o, le bomboniere, la scelta delle fedi nuziali, le decorazioni anche quelle florovivaistiche, il catering, gli spettacoli del party, e davvero tanto altro. Gli sposi avranno la straordinaria opportunità di raccogliere idee originali, scoprire proposte innovative, ricevere preziosi consigli e trarre spunti creativi per personalizzare il proprio matrimonio – sottolineano gli organizzatori -. La Fiera Salento Sposi è l'evento perfetto per coloro che desiderano celebrare il loro amore in modo unico e speciale". Particolarità dell'annuale edizione sarà il "Salento Cake Design", un ampio spazio dove i migliori cake design della Puglia proporranno la regina del matrimonio, ovvero la torta nuziale. Le coppie potranno così degustare nel corso della manifestazione dell'ottimo vino e dei gustosissimi dolci, oltre al godere del piacere dei defilé. Gli chef di "Bake Off Italia" faranno una spettacolare ed attesa degustazione di torte nuziali e dolci.