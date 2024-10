Lutto nel giornalismo pugliese, addio al giornalista brindisino Antonio Bianco detto 'Tonino'

BRINDISI - Lutto nel giornalismo pugliese: all'età di 91 anni se n'è andato, martedì 22 ottobre 2024, Antonio Bianco, detto anche Tonino. Era ospite, da qualche tempo, presso la casa di riposo "Villa Bianca" di Mesagne. - Lutto nel giornalismo pugliese: all'età di 91 anni se n'è andato, martedì 22 ottobre 2024, Antonio Bianco, detto anche Tonino. Era ospite, da qualche tempo, presso la casa di riposo "Villa Bianca" di Mesagne.





Tonino Bianco, da giovane, ha studiato Pedagogia, Filosofia e Psicologia presso il Magistero di Roma. Docente di scuola elementare, Tonino Bianco si è poi occupato anche di giornalismo collaborando con testate importanti come la Gazzetta dello Sport sezione Puglia e il giornale telematico Onlinebrindisi e anche nel settore radiotelevisivo tra le quali citiamo Radio Frate Sole (ricordiamo la bella amicizia con Frate Salvatore Giardina) e non solo.





Riportiamo qui una frase del caro Tonino Bianco, scritta il 16 maggio 2018, dal suo profilo social e dedicata alle giovani generazioni: "Nel rapporto con le nuove generazioni, noi adulti dobbiamo porci senza la pretesa di voler fare una crociata. Nel mio passato ho conosciuto tante figure di educatori poco credibili, ai quali ho sempre cercato di convincerli ad essere più positivi, soprattutto a discernere il bene dal male, a recuperare l'essenzialità, a sviluppare una sensibilità per le cose importanti e per i bisogni del prossimo. Oggi, purtroppo, i giovani sono iperstimolati dalle nuove tecnologie quindi tocca a noi curare la nostra interiorità per essere capaci di accompagnare le nuove generazioni con coerenza e discernimento".





Il caro Tonino Bianco lascia: l'amata moglie Giulia; le adorate figlie Antonella, Gabriella e Paola; gli adorati nipoti Giuseppe, Lisa Marie e Margherita. I funerali si terranno mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 10:30 presso la Chiesa di San Vito Martire nel rione Commenda.





La redazione del Giornale di Puglia si unisce ai suoi familiari e porge a loro le più sentite condoglianze.