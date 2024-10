Maxi operazione contro la mafia garganica: numerosi arresti e sequestri in tutta Italia

FOGGIA - All'alba di oggi è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine contro la mafia garganica, con numerosi arresti e sequestri ingenti a Foggia e in altre località del paese. L'operazione, denominata "Mari e Monti", è stata condotta congiuntamente da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Bari e con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia.Le indagini hanno portato alla luce una rete criminale collegata a reati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni e altri reati. L'operazione rappresenta un duro colpo alle attività illecite della mafia garganica, un'organizzazione che ha storicamente mantenuto un forte controllo sul territorio attraverso violenza e intimidazione.Secondo le prime informazioni, l'operazione ha coinvolto decine di arresti e sequestri di beni, con l'obiettivo di smantellare le strutture economiche e operative del clan. La mafia garganica, nota per la sua brutalità e per il radicamento nelle zone rurali e costiere del Gargano, era da tempo nel mirino degli investigatori.L'operazione "Mari e Monti" segna un ulteriore passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata in Puglia, confermando l'impegno delle autorità nel contrastare le mafie locali e le loro attività illecite.