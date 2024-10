Migranti rientrati dall'Albania, Picaro (ECR - FdI): visita al CARA e aggiornamenti per i residenti

BARI - L'europarlamentare Michele Picaro, membro del gruppo ECR - Fratelli d'Italia, ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla sua recente visita a uno dei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), dove ha avuto modo di apprezzare il lavoro quotidiano svolto dagli operatori della struttura. "Ho avuto il piacere di visitare una delle strutture dove quotidianamente gli operatori lavorano con dedizione per garantire condizioni ottimali, sia per chi vi risiede che per chi vi opera," ha dichiarato Picaro, evidenziando il clima sereno e collaborativo presente nel centro.Durante la visita, Picaro ha assistito all'arrivo di dodici migranti provenienti dall'Albania, estradati a seguito di una sentenza. "Sono stati accolti in buone condizioni e hanno potuto mettersi in contatto con i loro cari," ha spiegato. Nei prossimi giorni, i migranti valuteranno la possibilità di presentare ricorso contro la sentenza di estradizione.L'europarlamentare ha poi lodato l'operato del Governo Meloni nella gestione dell'immigrazione. "Confidiamo che il Governo Meloni, che sta facendo un lavoro straordinario nella lotta contro l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, possa contribuire a risolvere queste situazioni nel rispetto della giustizia."Picaro ha inoltre annunciato un'importante novità per i residenti: Ferrovie dello Stato sta completando l'installazione di plexiglass per impedire l’attraversamento non sicuro dei binari. Questo intervento migliorerà la sicurezza dei pendolari e contribuirà a ridurre i ritardi ferroviari, un passo importante per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.