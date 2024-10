Allerta meteo in Puglia: temporali e rischio idrogeologico dalle ore 20:00 di oggi

BARI - La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per tutta la regione Puglia, a partire dalle ore 20:00 di oggi, 20 ottobre 2024, e per le successive quattro ore. Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone centro-meridionali della regione, con quantitativi di pioggia da deboli a moderati, in particolare lungo l'area ionica settentrionale. Sul resto della regione le piogge saranno più isolate, ma comunque possibili.L'allerta prosegue dalle ore 00:00 del 21 ottobre 2024 e per le successive 14 ore, con precipitazioni che continueranno a interessare in modo sparso, ma anche con temporali, la zona ionica settentrionale, dove si prevede un accumulo di pioggia moderato.L'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali riguarda tutta la Puglia per la sera del 20 ottobre, mentre dalle prime ore del 21 ottobre il focus si sposterà sulla zona dei bacini del Lato e del Lenne, dove il rischio resta significativo fino al pomeriggio.I cittadini sono invitati a prestare attenzione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico, e a seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti.