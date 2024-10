Nicola Grasso nominato nuovo assessore a Bari: guiderà le deleghe su Legalità, Trasparenza e Politiche Abitative

BARI - Questa mattina, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha nominato il professor Nicola Grasso come nuovo assessore della giunta comunale, affidandogli le deleghe ai Controlli, Legalità, Trasparenza, Antimafia sociale, nonché alle Politiche abitative, Patrimonio e Aziende partecipate. La nomina è avvenuta a margine di un incontro con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle a livello locale, regionale e nazionale.

Nicola Grasso, professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università del Salento, porta con sé un ampio background accademico che comprende insegnamenti in Diritto costituzionale, Diritto ambientale e Diritto dei beni culturali. La sua esperienza si estende anche a temi come diritti, cittadinanza e immigrazione.

Il sindaco Leccese ha espresso soddisfazione per l'ingresso di Grasso nella squadra, sottolineando il contributo qualificato che potrà offrire all’amministrazione, soprattutto per le politiche legate alla trasparenza e alla lotta contro la criminalità organizzata. Leccese ha ringraziato il Movimento 5 Stelle per aver proposto un profilo di alto livello, con cui prevede di fare un ottimo lavoro.

Il Movimento 5 Stelle ha accolto con favore la decisione del sindaco di nominare il professor Grasso, riconoscendone l'autorevolezza e l’impegno. In una nota congiunta, il vicepresidente M5S Mario Turco e altri esponenti del movimento hanno sottolineato l'importanza di questa nomina per affrontare temi fondamentali come la gestione del patrimonio pubblico, la legalità e l’emergenza abitativa.