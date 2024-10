A Bari SKF incontra i futuri ingegneri

Il programma prevede la presenza di tecnici SKF presso il Politecnico e la possibilità per gli studenti di visitare l’SKF Maintenance Truck, il camion dimostrativo dedicato ai prodotti di manutenzione industriale dell’azienda, esposto per l’occasione nel cortile della sede barese del Politecnico. Il mezzo ospita aree espositive allestite per approfondire le diverse linee di prodotti SKF pensati per ottimizzare le operazioni di manutenzione.





All’esterno del mezzo, inoltre, sarà allestita un’area espositiva dove poter vedere dal vivo e ricevere informazioni tecniche su alcuni cuscinetti esposti. Appuntamento, quindi, martedì 15 e mercoledì 16 ottobre nel cortile del Politecnico per un viaggio verso l’analisi vibrazionale e la manutenzione industriale guidato dall’esperienza SKF.

BARI - Martedì 15 e mercoledì 16 ottobre presso il Politecnico di Bari, si svolgerà una due giorni dedicata ai futuri ingegneri organizzata da SKF. Il Gruppo svedese specializzato nella progettazione e produzione di cuscinetti, tenute e sistemi di lubrificazione e attivo in Italia con numerosi stabilimenti, tra i quali quello di Modugno (BA), darà vita a un’iniziativa concepita all’insegna della manutenzione.