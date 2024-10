'Nobile Accademia Leonina', un Premio conferito al barlettano Antonio Cirillo

ROMA - Le porte della principesca Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato della Repubblica Italiana, il 27 settembre scorso si sono spalancate, su iniziativa del sen. Marco Scurria, per accogliere a Roma gli ospiti del Premio Internazionale Leone XIII dedicato nel 2024 ai "Cammini Giubilari" nel solco dello spirito del Giubileo che sarà celebrato nel 2025. - Le porte della principesca Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato della Repubblica Italiana, il 27 settembre scorso si sono spalancate, su iniziativa del sen. Marco Scurria, per accogliere a Roma gli ospiti del Premio Internazionale Leone XIII dedicato nel 2024 ai "Cammini Giubilari" nel solco dello spirito del Giubileo che sarà celebrato nel 2025.





Il premio di elevato valore etico e morale, promosso dalla gloriosa e nobile Accademia Leonina, è stato assegnato quest’anno agli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede di Cile, Bolivia, Messico e Salvador. Madrina della serata, premiata con la medaglia al merito Pro Benemerenti Leo XIII è stata l’attrice Denny Méndez de la Rosa, volto noto della televisione, incoronata nel 1996 Miss Italia e specchio in cui si riflette la bellezza autentica dell’America Latina.





L’Accademia Leonina che opera nel solco degli insegnamenti di Leone XIII, il Papa che il 15 maggio 1891 firmò l’enciclica sociale "Rerum Novarum", è l’organizzazione culturale e umanitaria senza scopo di lucro più importante d’Italia, che, promuovendo pace e fratellanza e valorizzando l’interreligiosità, specialmente in tempi che vedono in nome della religione allargarsi diversi teatri di guerra, collabora con vari governi attraverso le rappresentanze internazionali dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.





Riconosciuta a livello internazionale per l’impegno profuso a favore della cultura, della diplomazia, dei diritti umani, sotto l’egida del carismatico presidente Cristian Raponi, è promotrice della "Cultural Diplomacy" che mira a creare ponti tra i diversi Stati. Inoltre, riconosce i meriti professionali dei suoi membri e i loro tratti distintivi e singolari in campo culturale, artistico e della comunicazione, rilasciando accreditamenti accademici sulla base del loro reale valore e per essersi spontaneamente messi al servizio dell’istituzione con l’obiettivo del progresso sociale e culturale dell’umanità dei paesi ricchi e dei paesi poveri.





Tra i premiati quest’anno anche il barlettano Dott. Antonio Cirillo alla quale è stata conferita la prestigiosa onorificenza di "Accademico per meriti professionali" per i suoi meriti nell’ambito nella lotta costante contro il Femminicidio, Stalking e Violenza di ogni Genere. Il Dott. Antonio Cirillo è anche Senatore Accademico della Nobile Accademia Leonina.