Notte di paura in Salento: tre incendi, si sospetta il dolo

LECCE - Paura in Salento nella notte, dove tre incendi hanno creato danni e allarme in diverse località. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto e sospettano che i roghi possano essere di origine dolosa.A Lecce, un incendio è divampato in un'azienda avicola situata in via Vito Carluccio. Le fiamme hanno coinvolto una parte dell'area destinata alla produzione di uova, provocando la morte di una cinquantina di galline e danneggiando numerose gabbie. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, è stato possibile contenere il rogo, evitando danni più gravi al resto della struttura.A Lizzanello, in via XXIV Maggio, una Smart ha preso fuoco. L'incendio, probabilmente alimentato dall'irraggiamento termico, ha provocato ulteriori danni, colpendo la porta d'ingresso di un'abitazione e un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze. Anche in questo caso, sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere il rogo.A Ugento, in via Francesco Petrarca, le fiamme hanno completamente distrutto una Mercedes classe C appartenente a una guida turistica di 43 anni, ex consigliere comunale. L'incendio ha causato danni anche all'abitazione vicina, coinvolgendo la persiana, la porta d'ingresso, i muri esterni e l'unità del condizionatore della casa. La coppia di anziani che risiede nella casa è stata svegliata in tempo e messa in salvo grazie all'intervento dei Vigili del fuoco.Le forze dell'ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica degli incendi, con particolare attenzione al possibile carattere doloso degli episodi, dato che si sono verificati in rapida successione e in diversi punti della provincia di Lecce.