Addio a Sammy Basso, simbolo di coraggio e speranza: morto a 28 anni per un malore

Sammy Basso, affetto da progeria, una rara malattia genetica che provoca invecchiamento precoce, è morto all'età di 28 anni. Secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un malore mentre si trovava in un ristorante, pochi giorni dopo essere rientrato in Italia da un viaggio in Cina. La notizia è stata diffusa dallo staff dell'Associazione Italiana Progeria sui social, con un toccante messaggio: "Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto".Nato e cresciuto a Tezze sul Brenta, Sammy Basso ha vissuto la sua vita con determinazione, superando le difficoltà imposte dalla sua condizione fisica senza mai farsi abbattere. Dopo aver ottenuto la maturità scientifica al Liceo "J. Da Ponte" di Bassano del Grappa, si è iscritto inizialmente al corso di laurea in Fisica all'Università degli Studi di Padova, per poi passare a Scienze Naturali. Il suo sogno era lavorare al CERN di Ginevra, uno dei centri di ricerca scientifica più prestigiosi al mondo.Sammy non solo ha perseguito con passione i suoi studi, ma ha anche ricevuto importanti riconoscimenti per il suo impegno e la sua resilienza. Il 7 giugno 2019, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per il suo straordinario esempio di forza e la capacità di sensibilizzare il mondo sulla progeria. Nel marzo 2021, Sammy ha conseguito la laurea magistrale in Biologia Molecolare presso l'Università di Padova, un traguardo che ha coronato il suo percorso accademico.Pochi giorni prima della sua morte, il 4 ottobre, aveva ricevuto il Premio Paolo Rizzi per la sezione Società, un ulteriore riconoscimento al suo impegno nella divulgazione scientifica e nella lotta per la ricerca sulla progeria.Il ricordo di Sammy Basso ha toccato profondamente anche le istituzioni. Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha scritto su Facebook: "Un pensiero affettuoso e commosso per Sammy Basso, che ci ha lasciati a soli 28 anni. Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, ha fatto conoscere al mondo la progeria, diventando un esempio di forza e speranza. Il suo impegno per la ricerca e la sua testimonianza rimarranno per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi".