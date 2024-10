Oltre 200 kg di rifiuti raccolti a Bari grazie all’iniziativa di McDonald’s 'Insieme a te per l’ambiente'

BARI – Più di 200 kg di rifiuti sono stati raccolti lo scorso sabato 12 ottobre a Bari durante la tappa locale dell’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente”, promossa da McDonald’s con il patrocinio del Comune di Bari. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 56 volontari, tra cui dipendenti del ristorante McDonald’s di Poggiofranco e di altre sedi cittadine, oltre a membri di associazioni locali come il Circolo ACLI San Cataldo Marconi.

La giornata di pulizia si è svolta nel quartiere San Cataldo, inclusa la spiaggia locale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’abbandono dei rifiuti e migliorare il decoro urbano. All’iniziativa hanno partecipato, in rappresentanza del Comune, la Presidente del Terzo Municipio, Luisa Verdoscia, e l’Assessore alla Conoscenza, Vito Lacoppola, dimostrando il supporto delle istituzioni cittadine.

“Insieme a te per l’ambiente”, giunta alla sua quarta edizione, è un progetto lanciato da McDonald’s in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, che mira a sensibilizzare contro il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono incontrollato di rifiuti nell’ambiente. Nelle sue prime tre edizioni, l’iniziativa ha coinvolto oltre 15.000 persone in tutta Italia, raccogliendo più di 10.000 sacchi di rifiuti in circa 350 tappe.

Questa iniziativa è parte del più ampio impegno di McDonald’s per la sostenibilità ambientale, che si riflette in una serie di progetti concreti, come l’eliminazione della plastica monouso, la promozione della raccolta differenziata e il riciclo del packaging in carta grazie a collaborazioni con partner come Comieco e Retake, la fondazione non profit che si occupa della tutela dell’ambiente.

Le giornate di pulizia come quella di Bari rappresentano un esempio dell’impegno di McDonald’s verso il miglioramento delle comunità locali e testimoniano la volontà dell’azienda di fare la propria parte nella transizione ecologica.