'Sulla Gentilezza e sulla Timidezza', secondo incontro del ciclo 'Radici - Le giornate della Recupa 2024'

GRAVINA IN PUGLIA - Sabato 19 ottobre 2024, presso la suggestiva cornice della Masseria Recupa di Scardinale a Gravina in Puglia, si terrà il secondo incontro del ciclo "Radici - Le giornate della Recupa 2024 - Il nostro futuro". L'evento, dal titolo "Sulla Gentilezza e sulla Timidezza", metterà in luce due qualità spesso trascurate, ma fondamentali per un approccio sostenibile alla vita, alle relazioni sociali e alla cura dell'ambiente.

Promosso dall'associazione LaVerdeVia, questo incontro intende esplorare un modo diverso di vivere e relazionarsi, riscoprendo il valore di una società che esprime il meglio della propria umanità. La giornata sarà dedicata in particolare all'Architettura Timida, un movimento che propone un approccio delicato e consapevole alla trasformazione e conservazione degli spazi.

Il programma prevede una sessione introduttiva alle 15:00, a cura dell’Accademia del Silenzio, che rifletterà sul silenzio come strumento di introspezione e conoscenza. A seguire, il presidente de LaVerdeVia, Vincenzo Coppa, modererà una serie di interventi dedicati al tema centrale dell'incontro:

16:00 – 16:20 : Introduzione alla Shy Architecture con Marco Ermentini, fondatore del movimento dell’Architettura Timida, che presenterà il concetto di “restauro timido” applicato agli edifici storici.

: Introduzione alla Shy Architecture con Marco Ermentini, fondatore del movimento dell’Architettura Timida, che presenterà il concetto di “restauro timido” applicato agli edifici storici. 16:20 – 16:40 : Ignazio Carabellese, professore del Politecnico di Bari, discuterà de "La memoria come fondamento antropologico del restauro del paesaggio".

: Ignazio Carabellese, professore del Politecnico di Bari, discuterà de "La memoria come fondamento antropologico del restauro del paesaggio". 16:40 – 17:00 : Giancarlo Mastrovito, esperto di pianificazione territoriale, analizzerà "Il Piano Integrato di Paesaggio sovracomunale ‘Zoccoli di Pietra’".

: Giancarlo Mastrovito, esperto di pianificazione territoriale, analizzerà "Il Piano Integrato di Paesaggio sovracomunale ‘Zoccoli di Pietra’". 17:00 – 17:20 : Letizia Musaio Somma descriverà "Il progetto ‘Architettura di quartiere’", dedicato alla rigenerazione dello spazio pubblico.

: Letizia Musaio Somma descriverà "Il progetto ‘Architettura di quartiere’", dedicato alla rigenerazione dello spazio pubblico. 17:20 – 17:40: Pasquale de Marco affronterà il tema del "Restauro dei monumenti e dell’archeologia", con riferimento a progetti di rilievo come la Certosa di Padula e il Memoriale della Shoah.

L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative dell'associazione LaVerdeVia, volte a promuovere il dialogo tra scienza, cultura e comunità, in sintonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.

Informazioni e contatti: