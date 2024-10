Operaio ferito a Massafra durante demolizione: crolla la facciata di un edificio

MASSAFRA - Un operaio di circa 50 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Massafra, in provincia di Taranto, durante i lavori di demolizione di un immobile. L'uomo, insieme ad altri colleghi, era impegnato nell'operazione quando la facciata dell'edificio è crollata, travolgendolo con calcinacci e detriti. Fortunatamente, le ferite riportate sono lievi e guariranno in pochi giorni.

Il personale dello Spesal della Asl di Taranto è intervenuto sul posto per indagare sull'accaduto e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il crollo è avvenuto all'incrocio tra via Libertini e via Nicotera.