Ordine e sicurezza pubblica, domani a Taranto convegno di Fsp Polizia, presente Molteni. Mazzetti: 'Tanto di cui parlare dopo la guerriglia di sabato'

TARANTO - “L’ordine pubblico in Italia è un argomento di assoluta importanza e con problematiche cui dare una risposta efficace per proteggere gli operatori che lo garantiscono, eroicamente, a costo della propria salute. E i fatti di sabato a Roma in occasione del corteo pro Palestina sono solo l’ultima conferma in ordine di tempo, di cui non si sentiva affatto il bisogno. Oltre 30 colleghi finiti in ospedale che aumentano il vertiginoso numero di operatori feriti ogni settimana, ogni mese, ogni anno. Domani ci sarà tanto di cui parlare, eccome”. Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, alla vigilia del convegno organizzato per domani, lunedì 7 ottobre, a Taranto in tema di “Ordine e sicurezza pubblica”.Proprio il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sarà fra i relatori dell’incontro, che avrà inizio alle ore 10 presso la Questura di Taranto e sarà moderato dalla giornalista Elena Ricci. Il convegno si aprirà con i saluti del Segretario provinciale Fsp Taranto, Rocco Caliandro, del prefetto, Paola Dessì, del neo questore, Michele Davide Sinigaglia, mentre gli altri relatori saranno l’onorevole Ciro Maschio, presidente della II Commissione Giustizia alla Camera; Giovanni Maiorano, componente della IV Commissione Difesa; Fabio Abis, Dirigente superiore della Polizia di Stato - direttore del Servizio Reparti speciali; Fabrizio Lotti, Segretario generale aggiunto Fsp con delega all’Ordine pubblico; e lo stesso Mazzetti.Sarà anche l’occasione per parlare dei gravi attacchi contro le Forze dell’ordine avvenuti sabato nella Capitale, dove la manifestazione pro Palestina ha avuto luogo nonostante la Questura avesse vietato il corteo - e si è conclusa con 34 operatori in divisa feriti e mezzi di servizio danneggiati, piazzale Ostiense devastato -, anche e soprattutto con l’onorevole Molteni, che vanta una vasta competenza in materia di sicurezza essendo da anni impegnato su questo fronte, e oggi in prima linea anche nei lavori relativi al nuovo Ddl che sta seguendo il suo iter in Parlamento.