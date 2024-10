Pescatore subacqueo travolto da motoscafo: grave un 40enne di Maruggio

MARUGGIO – Un uomo di 40 anni, originario di Maruggio, si trova in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato travolto da un motoscafo durante una battuta di pesca subacquea. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, a circa mezzo miglio dalla costa della marina di Campomarino, mentre l’uomo, attrezzato con muta e il pallone segnalatore di presenza in acqua, era impegnato nella sua attività.Secondo le prime ricostruzioni, il 40enne è stato colpito da un’imbarcazione, riportando una ferita profonda alla gamba e una grave contusione al bacino. A soccorrerlo per primo è stato lo stesso conducente del motoscafo, che, accortosi dell’impatto, ha prestato assistenza immediata al sub.Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso.