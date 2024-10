Trani: appartamento trasformato in centrale per la produzione di marijuana, 50enne arrestato

TRANI – Un appartamento apparentemente normale è stato trasformato in una vera e propria centrale per la produzione di droga. Gli agenti della polizia di Stato hanno scoperto che stanze e veranda dell’abitazione erano adibite alla coltivazione, essicazione e confezionamento di marijuana, portando all’arresto di un 50enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto circa 14 chili di marijuana e 1.800 euro in contanti, presumibilmente guadagnati dall’attività di spaccio. Decisivo è stato l’intervento dell’unità cinofila: il cane Udor ha individuato l’odore della sostanza stupefacente già dalla porta d’ingresso, guidando i poliziotti fino al carico di droga all’interno.L’appartamento era stato organizzato per massimizzare ogni fase della produzione. La veranda era stata adibita a serra per la coltivazione delle piante di marijuana, mentre la cucina veniva utilizzata per l’essicazione grazie a una scatola in cartone modificata con lampade a LED per favorire la crescita delle piantine. Il soggiorno, infine, era riservato alla raccolta e al confezionamento delle dosi pronte per lo spaccio. Gli agenti hanno sequestrato, oltre alla droga, bilancini di precisione, sacchetti per il confezionamento e un apparecchio per il sottovuoto.Il 50enne è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.