Puglia: il rapporto dei cittadini con il mercato libero dell’energia al centro del report Edison-Censis

BARI - Il prossimo mercoledì 16 ottobre, alle ore 12:30, presso il Jr Hotels Grande Albergo delle Nazioni di Bari, sarà presentato il report "I pugliesi e le opportunità del mercato libero", realizzato dall'Osservatorio Edison-Censis. L’evento vedrà la partecipazione di Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, Francesco Maietta, responsabile dell’area Consumi, Mercati e Welfare del Censis, e Federico Pirro, professore di Storia industriale all’Università degli Studi di Bari.Lo studio offre uno sguardo approfondito sul rapporto dei cittadini pugliesi con il mercato libero nel settore dell'energia, esplorando le loro opinioni su una vasta gamma di tematiche legate all'energia e alla sostenibilità. Il rapporto intende fornire una visione chiara delle abitudini, delle percezioni e delle scelte dei pugliesi in relazione al passaggio al mercato libero e all'importanza della sostenibilità energetica nella regione.Durante la presentazione, saranno analizzate le tendenze emerse nel corso della ricerca, con particolare attenzione al grado di consapevolezza dei consumatori pugliesi sulle opportunità e i vantaggi offerti dal mercato libero dell’energia. Il dibattito si concentrerà inoltre sulle pratiche sostenibili adottate dai cittadini e sulla loro relazione con l'efficienza energetica, aspetti cruciali per lo sviluppo economico e ambientale della regione.L'incontro rappresenterà un momento importante per comprendere meglio le dinamiche del settore energetico in Puglia e il ruolo crescente della sostenibilità nelle scelte quotidiane dei consumatori, favorendo un confronto tra esperti e pubblico sul futuro energetico della regione.