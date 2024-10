'Inaudita Festival', La musica antica in scena a Grottole

GROTTOLE (MT) - Il Castello Sichinulfo di Grottole, che riapre dopo anni di restauro, farà da cornice alla nascita del Festival di musica antica "Inaudita", in scena nel piccolo centro in provincia di Matera dal 18 al 21 ottobre 2024. - Il Castello Sichinulfo di Grottole, che riapre dopo anni di restauro, farà da cornice alla nascita del Festival di musica antica "Inaudita", in scena nel piccolo centro in provincia di Matera dal 18 al 21 ottobre 2024.





Quattro giorni di concerti e masterclass sugli strumenti antichi, nella patria del grande compositore settecentesco Carlo Cecere.





Il progetto, finanziato dal Gal Start 2020 nell’ambito della Misura 19.2 "Azioni di Promo-Commercializzazione e In-Formazione", è realizzato da Labirinto Visivo col patrocinio gratuito del Comune di Grottole e la collaborazione della società Onirica Srl, dell’Unibas, del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, del Festival Duni, dell’Accademia San Rocco, di Mandolino Napoli XVIII e del Conservatorio Duni.





La direzione artistica della manifestazione è affidata al M° Mauro Squillante, il quale terrà lezioni sul Mandolino, assieme alla clavicembalista Anna Paradiso, al flautista Dan Laurin (entrambi appartenenti alla Royal College of Music di Stoccolma), al violoncellista Sebastiano Severi (Conservatorio di Cesena-Rimini) e alla Prof.ssa Anna Rita Addessi, musicologa dell’Università di Bologna.





Tanti gli appuntamenti in programma, tutti realizzati presso il Castello Sichinulfo.





Il 18 ottobre alle ore 19:00 sarà di scena l’ensemble Galanterie a Plettri con il concerto "Il Mandolino intorno a Carlo Cecere", mentre il 19 ottobre (inizio alle ore 20:00) i musicisti Anna Paradiso e Dan Laurin presenteranno "Virtuosismi e affetti – Capolavori del Barocco da Napoli ad Amburgo". In precedenza, alle ore 18:00 sarà presentato "L’archivio dei Musicisti lucani" da parte di Dinko Fabris, Vania Cauzillo, Anna Rita Addessi e Mauro Squillante.





Grande attesa per il concerto del 20 ottobre, che vedrà la presenza di Hopkinson Smith, riconosciuto come uno dei maggiori liutisti e specialisti di musica antica al mondo, il quale si esibirà con la soprano Sophie Klussmann in "Musiche dal Rinascimento Francese, Inglese e Italiano".





Infine, il giorno 21 ottobre si terrà il Concerto finale degli allievi della Masterclass.