Raccontare le donne oltre i clichè: Woke Barbies nella Casa di Pulcinella

BARI - Venerdì 11 ottobre al Gran teatrino Casa di Pulcinella di Bari, l’associazione Al Nour diretta artisticamente da Angela Cataldo proporrà lo spettacolo di danza, musica, canto, poesia, “Woke Barbies” con Eleonora Magnifico e Annalory Fullone, il corpo di ballo Palcoscenico, la voce di Flavia De Bartolomeo e la regia di Mirko Guglielmi.Lo spettacolo, realizzato con il contributo della Regionale Puglia, racconta di donne al di fuori di quei cliché che Barbie, la sexy-eroina, figura iconica, così radicata nel patrimonio culturale collettivo, pare invece continuare a promuovere e ricordare.“È uno spettacolo multidisciplinare – spiega Mirko Guglielmi– in cui si alternano momenti recitativi a momenti di musica dal vivo e di coreografie. Ancora, ci sono scene in cui si lascia spazio alla intercomunicazione tra le varie arti e tra le meravigliose e sfaccettate personalità delle artiste coinvolte nel progetto”.In scena c’è una Barbie paladina della libertà di essere, di volere, di creare oltre la sua più cruda e ingombrante fisicità. Lei è bella, esageratamente, eccessivamente curvilinea, ostentatamente sensuale, evidentemente compiaciuta di sé e serenamente vanitosa, ma libera, con l’animo da rivoluzionaria che la contraddistingue, custodito nel corpo di una pin-up. Così sulla scena, a tratti drammaturgica, a tratti romantica, a momenti comico e borderline, si alternano e si mescolano figure femminili che raccontano sé stesse in un abile gioco di intrecci che invitano lo spettatore ad andare oltre i cliché e i pregiudizi.Ad anticipare lo spettacolo, alle 20, si terrà una guida all’ascolto dal titolo “Una generazione che cambierà il mondo” a cura di Eleonora Magnifico.Gran teatrino casa di Pulcinella – Arena della Vittoria 4/A – Bari: 3711929045: 20:30