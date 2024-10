Rassegna Musicale InConcerto: L'age d'or de la musique française

FOGGIA - Dopo la breve pausa che ha visto il direttore artistico, M. Luciano Pompilio, impegnato nel XVii edizione del Festival Internazionale della Chitarra “Città di Manfredonia”, venerdì 11 ottobre riparte la Rassegna Musicale Internazionale InConcerto.

Ospiti dell'ottavo appuntamento in programma saranno i pianisti francesi Anne Dezombre e Hugues Leclère.

Nato in Francia, Hugues Leclère ha perfezionato il proprio talento con Catherine Collard prima di entrare al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi dove ha ottenuto all'unanimità tre primi premi in pianoforte, analisi musicale e musica da camera.

Apprezzato per il suo virtuosismo e la sua sofisticata interpretazione di Debussy, Ravel e altri loro contemporanei, Hugues Leclere è ad oggi considerato uno dei più influenti pianisti della scena internazionale europea.

Ad affiancarlo sul sul palco del Maria Pyle sarà l'altrettanto talentuosa pianista francese Anne Dezombre.

Perfezionatasi in Canada dopo gli studi in Francia, la Dezombre ha al suo attivo concerti eseguiti in alcuni dei più belli e importanti teatri internazionali.

Nella serata di venerdì 11 ottobre il duo francese si esibirà nel programma L'age d'or de la musique française.

Insieme eseguiranno alcune delle pagine musicali più belle di compositori come Fauré Dolly, Debussy e Ravel, oltre che rielaborazioni dello stesso Leclère.

“Il concerto in programma venerdì siamo certi che sarà uno di quei concerti che trasmetterà al pubblico tutta l'eleganza e la bellezza della musica classica” afferma il direttore artistico L. Pompilio “I due pianisti sono tra i pochi a saper interpretare compositori come Debussy o Chopin in maniera magistrale, in un contesto per altro come quello dell'Auditorium Maria Pyle che saprà dare quel valore aggiunto di sacralità che la musica classica richiede”.

Appuntamento pertanto venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.00 presso l'Auditorium Maria Pyle a San Giovanni Rotondo.