Riprendono i "Concerti aperitivo" di Suoni del Sud

La seconda rassegna dei “Concerti aperitivo” organizzati dall’Associazione musicale “Suoni del Sud” riprende il 6 ottobre con il concerto del prestigioso Trio Metamorphosi.

Dopo i primi due apprezzati appuntamenti del maggio scorso, la rassegna domenicale curata dal direttore artistico Ettore Pellegrino ha in calendario altri cinque eventi fino a dicembre, sempre alle 11 del mattino, nella Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia. Ogni concerto sarà seguito da un aperitivo al Bar Maluì, a pochi passi dal teatro.

Lo scopo principale dell'iniziativa è promuovere la cultura musicale, offrire un'esperienza artistica di alto livello e creare un momento di aggregazione sociale.

Il Trio Metamorphosi, composto da Mauro Loguercio (violino), Francesco Pepicelli (violoncello) e Angelo Pepicelli (pianoforte), è formato da musicisti che vantano anche altre precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d'archi, nonché collaborazioni con artisti del calibro di Magaloff, Pires e Meneses. Si sono esibiti in molte delle sale più prestigiose del mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala di Milano, dalla Salle Gaveau di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York al Coliseum di Buenos Aires. A livello discografico, il Trio Metamorphosi è parte del catalogo Decca.

Due i brani di Ludwig van Beethoven in programma domenica: le Variazioni su un tema originale in mi bemolle maggiore op. 44 e il Trio in re maggiore op. 70 n. 1 “degli Spettri”, pagine che spaziano dalle atmosfere più intime e riflessive a quelle più brillanti del repertorio cameristico.

“Siamo felici di ospitare di nuovo un trio il cui nome è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico – dichiara Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud – e di proporre un altro grande concerto mattutino alla città. Il pubblico potrà poi brindare in un contesto informale”.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

Ogni concerto comincerà alle 11, con l’apertura delle porte alle 10.30. Al termine, gli spettatori potranno godersi l’aperitivo offerto dal Bar Maluì, in Via Oberdan 34, presentando il biglietto d’ingresso. Il costo complessivo del ticket è di 8 euro, ridotto a 6 euro per gli abbonati alla stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud”. Per informazioni, si può contattare il numero 324.5912249.