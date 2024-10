Ruffano, Usic: 'Carabinieri salvano la vita a un uomo che stava per suicidarsi'

RUFFANO – L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) Puglia ha espresso grande apprezzamento per il coraggio dimostrato da due carabinieri intervenuti il 7 ottobre a Ruffano per salvare la vita a un uomo armato di coltello, che minacciava di togliersi la vita.I due militari, con grande professionalità, sangue freddo e prontezza, sono riusciti a rendere inoffensivo l’uomo, evitando così che la situazione sfociasse in tragedia.Il Segretario Generale Regionale per la Puglia dell'USIC, Massimo Nuccio, ha lodato l'operato dei colleghi, sottolineando il loro valore e la dedizione nel proteggere vite umane.