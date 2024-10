Allerta meteo in Puglia: allarme arancione su diverse aree della regione

BARI - A partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di sabato 19 ottobre, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta arancione per alcune aree della Puglia a causa dell'atteso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le zone interessate dall'allarme arancione sono la Puglia centrale adriatica, il Salento, i bacini del Lato e del Lenne, la Puglia centrale bradanica e il basso Ofanto.Per lo stesso periodo, è stata emessa un'allerta gialla su altre aree della regione, tra cui il Gargano e le isole Tremiti, il Tavoliere, i bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, il sub-appennino Dauno e il basso Fortore.Le previsioni meteo indicano precipitazioni diffuse, principalmente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia meridionale e centrale, così come sul resto del centro-sud peninsulare. A partire dalle 8 di domani e per le successive 36 ore, si attendono inoltre venti sudorientali da forti a burrasca.Le autorità raccomandano prudenza e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni fornite dalla Protezione Civile per garantire la sicurezza.