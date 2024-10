Scalera: 'Priorità al rifacimento dell’immobile di Arca Jonica a Carosino'

BARI - Il consigliere regionale Antonio Scalera ha portato oggi in V Commissione la questione delle condizioni strutturali dell’immobile di Via Montale, di proprietà di Arca Jonica, nel comune di Carosino. Costruito nel 1985, l'edificio necessita di interventi straordinari di consolidamento, sebbene non risulti a rischio di crollo, come dichiarato dall’amministratore di Arca Jonica."Ho sollevato l’argomento per accelerare i lavori su uno stabile che, nonostante non sia a rischio immediato, richiede comunque attenzione," ha affermato Scalera. Nel comune di Carosino, Arca Jonica possiede 77 alloggi costruiti tra il 1977 e il 1985, e la prima segnalazione sulle condizioni strutturali dell’immobile di Via Montale risale al 1999. Tuttavia, da allora non è stato effettuato alcun intervento concreto.Il 9 giugno 2023, Arca Jonica ha emesso un decreto per avviare interventi urgenti di consolidamento e ripristino, richiedendo un finanziamento di oltre 3,7 milioni di euro alla Regione Puglia. Scalera ha espresso l’intenzione di intercedere presso il delegato all’urbanistica per accelerare l’iter di approvazione del finanziamento: “Mi farò carico della questione presso il consigliere delegato all’urbanistica per garantire che i lavori di rifacimento possano partire il prima possibile, evitando ulteriori disagi alle famiglie residenti,” ha concluso.