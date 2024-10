ASPMI inaugura una nuova sede a Bari: la Puglia centro strategico per la tutela dei militari

BARI - L'Associazione Sindacale Professionale Militare Italiana (ASPMI) ha inaugurato una nuova sede regionale a Bari, in Corso Alcide de Gasperi 311. Questo traguardo rappresenta un passo importante per l’Associazione, permettendo una maggiore vicinanza ai militari pugliesi e alle loro famiglie. La Puglia, con la sua estesa rete di basi militari, gioca un ruolo chiave nel panorama delle Forze Armate Italiane, ed è proprio per rispondere alle esigenze di questa comunità che ASPMI ha deciso di potenziare la propria presenza nel territorio.“La nuova sede permetterà di ampliare i servizi e il supporto offerto ai militari in Puglia,” ha dichiarato il Segretario Generale di ASPMI, Francesco Gentile, sottolineando l’impegno dell’Associazione nell’offrire un sostegno costante ai propri iscritti. Gentile sarà affiancato nell’inaugurazione dal responsabile delle Relazioni Istituzionali, Leonardo D’Elia, noto per il suo ruolo come presidente di Ausonia Institute. D’Elia ha espresso l’importanza dell’iniziativa: “La Puglia contribuisce in maniera determinante alle esigenze delle Forze Armate, specialmente per l’Esercito. Aprire una sede nel capoluogo regionale rappresenta un atto di riconoscenza verso chi serve il Paese con dedizione, professionalità e sacrificio, condivisi anche dalle loro famiglie.”La nuova sede di ASPMI a Bari offrirà ai militari e alle loro famiglie un'ampia gamma di servizi, tra cui la DefenceCard, che include assistenza legale per questioni inerenti alla professione, un servizio di tutela per i volontari dell’Esercito Italiano, e supporto fiscale e CAF. Oltre ad essere un punto di riferimento per servizi professionali, la sede è stata concepita anche come centro di aggregazione per favorire il confronto e il dialogo su temi legati al benessere e alla tutela del personale militare.La cerimonia di inaugurazione, che si terrà prossimamente, vedrà la partecipazione di esponenti politici, militari e civili, insieme a rappresentanti dei media, per celebrare questo nuovo capitolo della presenza di ASPMI in Puglia. Un segnale concreto dell’impegno dell'Associazione nel consolidare un rapporto di fiducia e supporto nei confronti dei militari, ovunque essi siano.