Scompare all'improvviso Massimo Favia: il cordoglio del Distretto Rotary 2120

BARI - Con grande tristezza e profonda commozione, il Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata annuncia la prematura e improvvisa scomparsa di Massimo Favia, Presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo. La sua perdita rappresenta un grave lutto non solo per la sua famiglia, ma anche per la comunità rotariana e per tutti coloro che lo conoscevano.

Massimo Favia era un professionista di grande capacità, un padre esemplare e un rotariano convinto, sempre pronto a sostenere i valori dell’Associazione e a contribuire attivamente al benessere della comunità barese. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un segno profondo nella vita di molti, rendendolo una figura di riferimento per il Rotary Club Mediterraneo e per tutti i soci.

In una nota ufficiale, il governatore Lino Pignataro ha espresso la propria solidarietà, affermando: "Rimaniamo tutti attoniti di fronte al dolore della cara Signora Rossella, del piccolo Bryan, del Rotary Club Bari Mediterraneo e di tutta la Famiglia del Distretto 2120". Queste parole riflettono la stima e l'affetto che circondavano Massimo, il quale ha sempre operato con passione e dedizione.

Funerali e riflessioni

I funerali di Massimo Favia si svolgeranno domani, giovedì 10 ottobre, presso la Chiesa di Santa Fara, situata in Via Bellomo 94 a Bari. Questo momento di commemorazione rappresenterà l’occasione per tutti coloro che lo hanno conosciuto di unirsi in preghiera e ricordare l’uomo straordinario che era.

In chiusura della nota, il governatore Lino Pignataro sottolinea: "Sicuro di interpretare il sentimento di tutti, oltre che quello mio personale, mi unisco alla Famiglia nella preghiera." Questo messaggio di unità e sostegno sottolinea il legame speciale che esiste all'interno della comunità rotariana, sempre pronta a sostenersi nei momenti difficili.

La figura di Massimo Favia rimarrà sempre nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco, un faro di speranza e dedizione che continuerà a ispirare le future generazioni di rotariani.