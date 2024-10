Il Consiglio regionale al Columbus day: promuovere la Puglia come meta per il turismo delle radici

BARI - In occasione dell’Anno delle radici italiane nel mondo il Consiglio regionale della Puglia, dal 10 al 14 ottobre, parteciperà alle celebrazioni del Columbus day, che si svolgeranno a New York. La Puglia sarà presente con diversi eventi che sono stati inseriti nel ricco calendario della manifestazione che rappresenta la grande festa degli italiani in America.Il consiglio pugliese è stato invitato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a partecipare agli eventi di promozione del Progetto “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”. Nel quadro di questo progetto il ministero organizza una campagna promozionale all’estero in occasione del 2024, che è l’Anno delle radici italiane nel mondo. In questo contesto si inserisce il Columbus day.Il progetto è finanziato dal Ministero degli Esteri con i fondi previsti dalla missione 1 “Turismo e cultura” del Pnrr.La Puglia a New York sarà presente con la mostra fotografica dal titolo “La Puglia e i suoi musei un viaggio sentimentale”, un percorso poetico che racconta il rapporto tra la storia e questa terra, e nello stesso tempo crea una mappatura della ricchezza artistica in questa regione. La mostra sarà inaugurata il 10 ottobre presso l’Istituto di Cultura italiana, Calandra Istitute- National Association Building. Nel pomeriggio alle 18 sarà presentato il cortometraggio “Back to my apulian roots”. In questa occasione si terrà l’incontro tra la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone e John Mustaro presidente di una delle più corpose Federazione dei pugliesi negli Stati Uniti.Nei momenti clou delle celebrazioni, con tre diversi appuntamenti, sarà protagonista invece lo spettacolo “Salento” di Antonio Castrignanò &Taranta Sounds. Un viaggio nella cultura musicale e orale della Puglia Salentina, che attraverso 8 artisti, racconterà il sud dell’Italia bagnato dal Mediterraneo e che tappa dopo tappa, canto dopo canto, narra con le antiche melodie le pietre, le piante, gli uomini e le donne, la loro storia, le fatiche, le emozioni e l’amore. Il tarantismo racconta di una terra che dalla cultura della sofferenza è riuscita ad affermare la sua identità e dignità ritrovata. Uno spettacolo travolgente che non lascerà indifferenti gli spettatori.Nei cinque giorni della manifestazione sono previsti diversi momenti di networking organizzati dal Ministero (Maeci) con organi di stampa, operatori turistici, imprenditori e influencer dove è previsto l’intervento della Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, e la partecipazione del consigliere regionale, segretario dell’Ufficio di Presidenza, Napoleone Cera. Seguirà l’incontro con il console generale a New York, Fabrizio Di Michele.Al Columbus day hanno aderito con propri eventi altre 8 regioni.“Il Consiglio regionale della Puglia ha colto l’invito del Ministero degli Esteri in questo anno celebrativo delle radici italiane nel mondo – spiega la Presidente Capone - Un’importante occasione per far conoscere all’estero la cultura e le tradizioni delle nostra terra. Da 20 anni stiamo portando la Puglia nel mondo, e i risultati sono ben visibili in termini economici e sociali. L’intento – aggiunge la Presidente - è quello di stimolare un “turismo del ritorno” per vivere i luoghi delle proprie origini. Un messaggio rivolto soprattutto agli immigrati di seconda generazione che non hanno mai visto e visitato il paese dei loro antenati. Ma il Columbus day è anche l’occasione per incontrare e consolidare quel legame indissolubile con chi per diverse ragioni ha lasciato la propria terra. Un filo che non si spezza neanche con le nuove generazioni e che può arricchire tutti”.