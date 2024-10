Scontri tra tifosi sulla tangenziale di Bari: tensione tra i supporter di Fiorentina e Fidelis Andria

BARI – Violenti scontri tra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria sono scoppiati oggi intorno alle 13 sulla tangenziale di Bari, all'altezza del quartiere Torre a Mare. I disordini hanno coinvolto i tifosi toscani, diretti a Lecce per assistere alla partita contro il Lecce allo stadio Via del Mare, e i supporter pugliesi, in viaggio verso Nardò per la sfida valevole per il girone H di Serie D, in programma allo stesso orario.Gli scontri, avvenuti lungo la statale 16, hanno creato notevoli disagi al traffico, bloccando temporaneamente la circolazione su uno dei principali snodi stradali della zona. La tensione tra i gruppi di tifosi si è manifestata in modo violento, come mostrano alcuni video pubblicati sui social media, nei quali si vedono i partecipanti affrontarsi a volto coperto, armati di mazze, catene e utilizzando fumogeni.Gli scontri hanno provocato danni materiali, con alcuni pulmini dei tifosi andriesi distrutti e vetri sparsi sull'asfalto, visibili anche dopo il termine delle violenze. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia, che sta conducendo gli accertamenti necessari per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica esatta degli eventi.Le forze dell'ordine, dopo aver sedato gli scontri, stanno verificando se vi siano feriti tra i tifosi e lavorano per raccogliere ulteriori testimonianze. Gli episodi di violenza tra tifoserie continuano a rappresentare un grave problema di ordine pubblico, con conseguenze non solo per la sicurezza degli individui coinvolti, ma anche per la mobilità e il traffico delle aree circostanti.