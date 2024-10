Scuole di Bari e Bat sul campo da basket per scoprire il Baskin

BARI - Grande entusiasmo in questi primi giorni di incontri ravvicinati con il baskin grazie all’iniziativa Un canestro per tutti in corso in Piazza della Pace, sul tetto del centro commerciale Mongolfiera Japigia che, in collaborazione con Eisi (Ente Italiano Sport Inclusivi) ha invitato gli studenti delle scuole medie e superiori di Bari e provincia a sperimentare il basket inclusivo rispondono con lo stesso entusiasmo. Un sentimento che unisce insegnanti e ragazzi che stanno sperimentando il significato della parola inclusione attraverso i valori dello sport, che non prevede sconti per nessuno: si gioca per vincere rispettando tutti sul campo. E dunque tutti sul playground senza alcuna differenza, concentrati per fare squadra e arrivare all’obiettivo, vincere.Dopo l’iniziale imbarazzo, che porta a trattare con una certa cautela i ragazzi con disabilità sia fisiche che mentali, scatta lo spirito che dà il via al sano agonismo, alla base di questa disciplina: mettere sullo stesso livello varie capacità, età e sesso. La Scuola Secondaria R. Monterisi e I.I.S.S; Sergio Cosmai di Bisceglie; Angsa Bari, Centro Enrico Micheli, autismo Bari; l’Istituto di istruzione Secondaria Superiore Elena Di Savoia e l’I.I.S.S. G. Marconi - Margherita Hack, sono solo alcuni degli istituti che hanno partecipato alla manifestazione in corso fino al 20 ottobre nel centro commerciale gestito da Svicom. Piazza della Pace sarà aperta fino a domenica 20 ottobre per offrire un’esperienza che sta incuriosendo tante associazioni sportive che non avevano mai avuto un approccio con questo tipo di sport, un esperimento che certamente continuerà per seminare lo spirito di inclusione che è alla base di quest’attività, che si arricchirà di tornei a squadre nel fine settimana.