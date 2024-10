Serie C: il Cerignola vince 3-0 sulla Turris al Liguori

Il Cerignola è quarto in classifica con 15 punti insieme al Catania. La Turris è penultima con 6 punti con la Juventus Next Gen. Nel secondo tempo all’ 8’ Ruggiero non concretizza una buona occasione. Al 10’ il Cerignola raddoppia con Salvemini, conclusione di sinistro da fuori area. Al 24’ il Cerignola realizza la terza rete con Bianchini, girata al volo. Al 34’ Visentin per pochissimo non segna il quarto gol. Al 37’ Esempio sbaglia da posizione favorevole.

Il Cerignola vince 3-0 contro la Turris al “Liguori” nell’ ottava giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 5’ Salvemini di destro colpisce la traversa. Al 13’ Trotta va vicino al gol. Al 31 il Cerignola passa in vantaggio con Salvemini, tocco di destro su passaggio di Russo. Al 41’ Capomaggio di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 45’ Saracco sfiora il pareggio.